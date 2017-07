Criminosos ignoram presença de guardas municipais para furtar caixa eletrônico em Caxias do Sul

Tentativa frustrada 10/07/2017 | 17h26 Atualizada em

Ladrões que tentaram arrombar um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, ignoraram a presença de guardas municipais, arrombaram os portões principais e arrastaram o equipamento por cerca de 50 metros. A ação ocorreu próximo das 4h desta segunda-feira. As informações iniciais indicam que os bandidos fugiram sem levar dinheiro.



Leia mais:

Ladrões tentam roubar caixa eletrônico nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias



Os assaltantes entraram nos Pavilhões pelos portões usando itens como pé-de-cabra e maçarico. Eles arrastaram o equipamento com um carro, mas abandonaram o caixa dentro do próprio parque. A movimentação chamou a atenção de trabalhadores que desmontavam estandes de uma feira de malhas. Eles acionaram a Brigada Militar, que chegou antes mesmo dos guardas municipais responsáveis pelo patrulhamento do local.

— Os guardas estavam lá atrás, no Pavilhão 2, quando se depararam com os policiais. Com certeza, nós fizemos o que podemos. Mas é impossível estar em todos os lugares dos Pavilhões ao mesmo tempo — defende o diretor da Guarda, Ivo Rauber.

Dois guardas municipais que patrulham toda a extensão do parque. Um deles precisa estar armado, afirma Rauber. O que prejudica o trabalho da dupla é a falta de uma viatura: para fazer as rondas, procedimento que garante a segurança no local, é preciso que colegas que circulam pelas ruas de Caxias se desloquem até os Pavilhões.

Os ladrões também abandonaram nas proximidades uma van roubada em Caxias na sexta-feira. Eles deixaram o veículo na Rua José Andreazza, próximo à Escola de Ensino Fundamental Matteo Gianella.



Dentro da van, foram encontrados um cabo de aço, alavanca de aço e uma marreta. O veículo também foi recolhido para perícia. O caso será investigado pela Polícia Federal por se tratar de uma agência bancária federal.