Confira as atrações noturnas desta quinta-feira em Caxias

27/07/2017

Blues rock

O grupo Frizon Brothers Piano Bar se apresenta nesta quinta, às 22h, no Mississippi Delta Blues Bar (Rua Coronel Flores, 810). A banda vai tocar canções de blues e rock. Informações e reservas pelo telefone 3028-6149. A entrada custa R$ 15.

Padê Orum

A banda Padê Orum se apresenta nesta quinta, às 21h, na Cachaçaria Sarau (Rua Coronel Flores, 749). O grupo vai tocar clássicos da MPB e músicas autorais. Informações e reservas pelo telefone 3419-4348. Os ingressos custam R$ 10.

Base54

A festa Base54 ocorre nesta quinta, às 21h, no Zero54 (Rua Augusto Pesatana, 154). No line up os DJs Camila Cabral e Mario Ricardo apresentam músicas de hip hop e reggaeton. A entrada é gratuita até as 22h. Após, R$ 10.

Rolan Case

A banda Rolan Case faz show nesta quinta, às 21h30min, no São Patrício Bar (Rua Tronca, 2.843), em Caxias. O grupo vai apresentar músicas autorais e covers de rock. A entrada é gratuita.