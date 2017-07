Complexo turístico, comercial e residencial ficará pronto até final de 2019 em Garibaldi

Caixa-Forte 26/07/2017 | 08h00 Atualizada em

Será um suporte econômico e turístico para a cidade. Essa é a expectativa da classe empresarial para o empreendimento que está sendo edificado e revitalizará a área da antiga Estação de Esqui de Garibaldi.



As duas primeiras etapas, envolvendo hotel e residencial, já foram deflagradas. Já a terceira fase da obra foi apresentada ao prefeito Antonio Cettolin na quinta-feira.



Contemplará o mall (centro comercial), que agregará restaurantes, academia, lojas e espaço para eventos, e o Memorial do Esqui, lembrando da primeira estação de esqui artificial da América Latina, que encerrou as atividades em 2001.



O complexo deve ser concluído no final de 2019.