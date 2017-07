Com time misto, ACBF encara a ATCEL neste domingo, no ginásio da Mundial, em Caxias do Sul

Liga Gaúcha 08/07/2017 | 07h02 Atualizada em

Tem clássico serrano no domingo pela manhã em Caxias do Sul. Lanterna da competição, a ATCEL recebe a ACBF, de Carlos Barbosa, a partir das 10h, no Ginásio da Mundial. Os ingressos antecipados, até o meio-dia de sábado, custam R$ 15 e estão sendo vendidos nos Postos SIM do Iguatemi e da rua Vinte de Setembro. Na hora, o valor será de R$ 20.

A equipe laranja terá nove desfalques e atuará com um time misto, recheado de jovens jogadores da equipe sub-20. Por outro lado, a equipe caxiense busca sair das últimas colocações e conquistar a segunda vitória na competição.