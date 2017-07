Caxias do Sul tem uma Flores da Cunha de desempregados

Caixa-Forte 18/07/2017 | 06h30 Atualizada em

Essa é a proporção de pessoas sem emprego em Caxias do Sul. Os números chocam e preocupam, já que são 29,6 mil pessoas na cidade em busca de uma oportunidade para entrar ou voltar ao mercado de trabalho formal. Esse exército de pessoas sem ocupação equivale à população de Flores da Cunha, de 29,4 mil habitantes (conforme censo estimado em 2016 pelo IBGE).



Esses dados nem são tão arrojados, pois só levam em conta o mercado formal. E só a indústria metalmecânica de Caxias fechou 23 mil vagas de trabalho nos últimos três anos, em função da crise que abateu-se sobre o setor, diminuindo contratos e receitas.Com isso, a cidade do pleno emprego comove-se ao ver tanta gente em filas do Sine, em agências de recrutamento e pelas feiras de oportunidades.



O desemprego não escolhe idade e nem formação: há jovens que não conseguem estrear a carteira de trabalho, assim como é comum profissionais com currículo invejável disputando vagas de menor importância.



O cenário do desemprego motiva outros cenários paralelos. Nunca presenciou-se tantos profissionais na informalidade, vivendo de ¿bicos¿, ou abrindo pequenos negócios, na própria casa ou em bairros, nos quais os preços dos aluguéis são mais em conta.