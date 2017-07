Cansada de mais um dia de trabalho, enquanto ele insiste em transar? Veja como não desgastar a relação /

Falando de Sexo 16/07/2017 | 11h18 Atualizada em



Tenho trabalhado muito, pois fui promovida, e a exigência é maior. Mas ando muito cansada e, quando deito, só penso em dormir porque, no outro dia, já tenho que estar de pé cedinho.



Meu marido se queixa que, sempre que me procura pra transar, eu tô cansada. Diz que se sente abandonado. Eu não quero prejudicar meu casamento.

O que faço?



Querida, este seu problema é vivido pela maioria das pessoas atualmente. Mas podemos e devemos fazer pequenas mudanças que devem ajudar sua saúde e a vida amorosa.



Primeiro, seja honesta com seu parceiro. Pode não ser ideal para ele ter sexo só nos finais de semana, mas, ao menos, se os dois souberem disto, haverá menos expectativa e brigas.



Dê ao seu parceiro um pouco mais de atenção. Ele precisa sentir-se importante.



Faz bem tanto para homens quanto para mulheres. Lembre-se de que as emoções exercem forte papel sobre o organismo.



A carícia sexual incentiva a produção de substâncias que, entre outros efeitos, promovem sentimentos de afeição e estimulam o desejo de proteger a outra pessoa. O toque promove bem-estar e, assim, fica-se mais generoso.



Momento especial



Em muitas relações sadias, percebemos que os homens se sentem mais seguros quando fazem sexo com suas parceiras, pois, desta forma, eles "estão fazendo seu papel" de dar prazer à mulher. Reveja como você tem falado com ele.



Use o tempo de ida para casa para desconectar do trabalho. Tente não levar tarefas para casa e não fique muito tempo no computador.



Nos finais de semana, capriche no sexo, inove, solte sua imaginação! Seu marido vai se sentir amado, cuidado e desejado.





Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br