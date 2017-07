Assaltante é baleado ao tentar roubar vigilante em Caxias do Sul

Polícia 03/07/2017 | 09h30 Atualizada em

Um homem de 24 anos foi baleado ao tentar assaltar um vigilante em Caxias do Sul na madrugada de domingo. O crime ocorreu na Padre Raul Accorsi, bairro Cruzeiro, pouco depois das 2h30min.



Conforme a Brigada Militar, o vigilante de 32 anos reagiu e acertou o homem. Ele tinha antecedentes de invasão de domicílio, lesão corporal, desacato e furto.



O assaltante foi encaminhado ao Hospital Pompéia pelo Samu e segue internado na Emergência.



A polícia apreendeu o revólver do vigilante e uma faca de 12 centímetros do autor da tentativa do roubo.