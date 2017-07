Alice Bastos Neves assume seus crespos no "Globo Esporte"

Aqui Entre Nós 14/07/2017 | 19h00 Atualizada em

Alice Bastos Neves voltou de férias na segunda-feira (10) de visual novo: com os crespos assumidos! A mudança acabou casando com o novo ciclo que se iniciou nesta sexta-feira (14) para a apresentadora do Globo Esporte: a chegada dos 33 anos.

Hoje é dia da apresentadora do #GloboEsporteRS comemorar mais um ano de vida! ¿¿¿¿¿¿¿¿ Parabéns, Alice! Muitas felicidades sempre ¿ Uma publicação compartilhada por RBS TV (@rbstv) em Jul 14, 2017 às 4:00 PDT





Cheia de axé vinda da Bahia, onde descansou ao lado dos pais, Zeca e Míriam, e do filho, Martin, dois anos e cinco meses, Alice conta à coluna Aqui Entre Nós por que decidiu mudar, fala sobre a sua relação com a vaidade e revela que começou o dia do seu aniversário indo às lágrimas.



— A minha mãe me mandou um vídeo do Martin cantando Parabéns pra mim. Claro que já chorei aqui, na Redação. Ele está muito meu parceiro — conta a aniversariante, feliz, e com novo visual.



Aqui Entre Nós — A volta das férias veio em grande estilo, com os crespos assumidos?

Alice Bastos Neves — Pois é! Assumindo os cachos (risos). Eu cortei o cabelo antes de sair de férias e já pedi que fosse um corte que não precisasse mais alisar. Há 11 anos, eu estou na RBS TV e sempre fui lisa.

E o dia começa muito bem no país da Olimpíada. ¿¿¿¿¿¿#somostodosolimpicos #rbsrio16 Uma publicação compartilhada por Alice Bastos Neves (@alicebastosneves) em Ago 18, 2016 às 6:21 PDT





Nas férias, agora (um pouco na Praia do Forte e outros dias em São Paulo), dei uma relaxada. Parei de escovar, fazer chapinha e pensei: "Vou tentar deixar crespo". Chegando de volta para trabalhar, o pessoal do figurino me olhou e deu a maior força para eu entrar no ar assim: "Vai crespa que tá ótimo!".

É hora de #GloboEsporteRS! ¿ E o programa traz uma entrevista com Tite, que esteve em Porto Alegre e falou com o GE. Vem com a gente! Uma publicação compartilhada por RBS TV (@rbstv) em Jul 11, 2017 às 8:42 PDT





Aqui — Como foi a repercussão com os telespectadores?

Alice — O pessoal está gostando, comentam: "Ah, tá muito bonita!". Claro que já rolou brincadeira dos colegas hoje (sexta, 14), no dia do aniversário, dizendo que vão me dar uma chapinha de presente. Mas, na verdade, eu nunca fui muito preocupada com isto. Meu cabelo ao natural é crespo. E eu estou bem satisfeita. Então, vamos por enquanto assim.

ELA VOLTOU! ¿¿ A Alice convida todo mundo pra curtir o #GloboEsporteRS de hoje. Assista pela RBSTV ou pelo globoesporte.com/rs. Uma publicação compartilhada por RBS TV (@rbstv) em Jul 10, 2017 às 8:49 PDT





Aqui — Para a mulherada que também está louca para largar a chapinha e os alisamentos, como foi a tua transição?

Alice — Eu cheguei a fazer aquela progressiva, definitiva. E tonalizo os meus branquinhos. Para ficar com esse crespo mais ajeitadinho, eu só coloco um creme sem enxágue e nem passo a escova mais! Antes de entrar no ar, secador nunca. Dou uma ajeitada, se precisar, com o babyliss (que modela os cachos).

Vem, vem, vem, Alice! ¿¿ Eles pediram, e a apresentadora do #GloboEsporteRS foi conhecer um projeto que aposta no esporte para afastar as crianças das drogas. É logo mais, vem com a Alice! Uma publicação compartilhada por RBS TV (@rbstv) em Jul 13, 2017 às 8:40 PDT





Aqui — É tendência a mulherada assumir de novo seus cachos?

Alice — Olha, eu não sou de acompanhar a moda, apesar de que alguma informação, a gente sempre absorve. Mas uma tendência no mundo todo é a naturalidade em todas as áreas, e o visual acaba passando por isto. O cabelo entrou na onda (risos)!

¿¿Sim existe amor, e loucura, e a mais linda das amizades em SP! ¿¿ Uma publicação compartilhada por Alice Bastos Neves (@alicebastosneves) em Jul 5, 2017 às 9:40 PDT





Aqui — Os 33 estão chegando como pra ti?

Alice — Eu acho que chegaram com mais tranquilidade. Eu sou superansiosa. É um momento muito feliz. Aqui na tevê, a nossa equipe do esporte é muito jovem, cheia de gás. Eu sou a veterana.



Aqui — A beleza ocupa que momentos do teu dia?

Alice — Com muita naturalidade, não é algo que tome o meu tempo. Só faço exercício funcional duas vezes por semana, com o meu irmão (Felipe), que é o meu personal trainer.

Começou 2017! ¿¿¿¿#semfiltro #semforça #massorrindosempre Vamoooos com o melhor deles @felipe_bneves ¿¿ Uma publicação compartilhada por Alice Bastos Neves (@alicebastosneves) em Jan 5, 2017 às 10:07 PST





E a minha preocupação é ser feliz, levar um conteúdo legal para as pessoas, passar uma energia boa. Não ficar preocupada se eu tô mais gordinha, ou mais magra, por exemplo. Quando eu falo em tranquilidade aos 33, falo disso também. Ser legal com as pessoas: isto, sim, é a minha prioridade máxima.



Alice apaixonada pela maternidade



Alice está grávida de um menino



Leia mais sobre famosos e entretenimento