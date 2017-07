Literatura 17/07/2017 | 12h00 Atualizada em

Bibliotecária também é a homenageada da 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul

O Órbita Literária realiza o encontro Meu Ler nesta segunda, às 20h, no Café e Livraria Do Arco da Velha (Rua Dr. Montaury, 1.570), em Caxias. O painel mensal recebe nesta edição a bibliotecária Maria Nair Sodré Monteiro da Cruz, que é a homenageada da 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul. A entrada é franca.



