Agenda: Músico Samuel Sodré faz show tributo à Belchior em Caxias

Música 18/07/2017 | 13h00 Atualizada em

O músico Samuel Sodré realiza um show tributo a Belchior nesta terça, às 19h30min, no Sindserv (Rua Carlos Giesen, 1.217). Serão tocados grandes sucessos como A Palo Seco e Medo de Avião. A apresentação contará com as participações de Edemur Pereira (percussão) e Paulo Johann (teclado). Informações pelo telefone 3228-1160. A entrada custa R$ 15, com a doação de 1 quilo de feijão.



Leia Mais:

3por4: Banda francisco, el hombre se apresenta em agosto, em Caxias

3por4: Projeto Bordado Empoderado terá edição em Caxias