Agenda: Marcos Piangers palestra nesta quarta-feira em Caxias

Bate-Papo 12/07/2017 | 14h30 Atualizada em

Comunicador Marcos Piangers comanda encontro nesta quarta no UCS Teatro

O comunicador e escritor Marcos Piangers palestra nesta quarta, às 20h, no UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1.130), em Caxias. Autor do bestseller "O Papai é Pop", Marcos vai falar sobre as questões da paternidade. Os ingressos custam R$ 70, à venda na Casa dos Colchões (Rua Sinimbú, 2.440) e Casa dos Colchões (Rua Sinimbú, 212). Informações pelo telefone 3225-2025.

