Agenda: Humberto Gessinger se apresenta neste sábado na Fenakiwi, em Farroupilha

Humberto Gessinger apresenta músicas do álbum "A Revolta dos Dândis", do Engenheiros do Hawaii

Humberto Gessinger é atração deste sábado, às 21h, no Parque Cinquentenário (Avenida Parque Alvorada, 95), em Farroupilha, na Fenakiwi 2017. Ele trará no repertório músicas do álbum "A Revolta dos Dândis, do Engenheiros do Hawaii".

Os ingressos custam a partir R$ 40, à venda em Farroupilha na Akustica Musical (Rua Independência, 399), em Bento Gonçalves no Movie Arte Cinema (Rua Marechal Deodoro, 238), em Garibaldi na Disco Center (Rua Buarque de Macedo, 3.028) e em Caxias na Akustica Musical (Rua Marechal Floriano, 1.001). Vendas também online, pelo ticketmais.com.br (há taxas).