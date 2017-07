Cinema 20/07/2017 | 12h01 Atualizada em

O filme "Bird" terá exibição nesta quinta, às 19h30min, no Teatro do Sesc (Rua Moreira César, 2.462). A sessão integra a programação do projeto Cinema de Inverno. A produção conta a história do saxofonista Charles Parker e tem a direção de Clint Eastwood. A entrada é gratuita.



