Agenda: Festival Internacional de Folclore tem apresentações nesta segunda, em Nova Petrópolis

Folclore 17/07/2017 | 12h41

Peças artesanais para culinária também são expostas no Festival

Peças artesanais para culinária também são expostas no Festival Foto: Mauro Stoffel / Divulgação

O Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis segue com sua programação durante esta semana na Rua Coberta (Rua Rui Barbosa, 340). Nesta segunda, além das apresentações que começam às 10h45min e vão até as 20h, o destaque da agenda é o Panelas da Diversidade, uma oficina gastronômica sobre a culinária alemã que ocorre às 15h, no Centro de Convivência (Avenida 15 de Novembro, 1.966).

Leia Mais:

Tattoos contra as estrias: Tatuador caxiense conquista o público com técnica que camufla as incômodas cicatrizes

Maquiador da Natura, Marcos Costa esteve em Caxias na quarta-feira, dando dicas e ensinando técnicas sobre os produtos



A entrada é franca, e as inscrições podem ser feitas na Rua Coberta. Informações pelo telefone (54) 3281-8410.