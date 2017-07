Agenda: Bate-papo com artistas visuais ocorre neste sábado em Caxias

Bate-Papo 06/07/2017 | 13h00 Atualizada em

Artista Junior Suci participa do encontro e terá obras na exposição juntamente com Laura Lydia e Thais Ueda

Artista Junior Suci participa do encontro e terá obras na exposição juntamente com Laura Lydia e Thais Ueda Foto: Júnior Suci / Reprodução

Os artistas Júnior Suci, Laura Lydia e Thais Ueda realizarão neste sábado, às 15h30min, um bate-papo sobre conceitos de desenho, no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312). O encontro antecipa inauguração da exposição "Insistente, Novamente [o desenho que está}", que ocorre no mesmo dia, às 17h30min. A mostra conta com desenhos assinados pelo trio.

A participação é gratuita, porém ocorre mediante inscrição através do e-mail uniartes@caxias.rs.gov.br, até hoje.



Leia Mais:

3por4: Artista Luiza Matilde Mascarello Fedrizzi expõe obras em Caxias

Mostra fotográfica "Cuba", de Lisette Guerra, abre nesta quarta, em Caxias