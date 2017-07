57% dos usuários não fazem controle efetivo das compras no cartão de crédito

Caixa-Forte 05/07/2017 | 06h30 Atualizada em

Eis um alerta a quem utiliza o cartão de crédito: 57% dos usuários não fazem controle efetivo dos gastos nessa modalidade de pagamento, aponta estudo feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).



As atitudes mais comuns dos consumidores são consultar pela internet a fatura antes do fechamento, ler a conta quando ela já está concluída e fazer o controle de cabeça. Entre os que controlam de forma sistemática os gastos no cartão de crédito, as principais estratégias são anotar as aquisições em papel, utilizar planilhas e registrar as compras em aplicativos no celular.



Sem entender a fundo os riscos dessa forma prática de pagamento, 59% dos usuários desconhecem os juros cobrados no caso do crédito rotativo (quando se paga apenas a fatura mínima). Mesmo assim, pela comodidade, 47% dos ouvidos evitam frequentar lugares que não aceitam o chamado dinheiro de plástico.



Se não há disciplina, fica fácil perder a noção do quanto foi gasto e ultrapassar os limites do orçamento, com juros exorbitantes (363% ao ano).