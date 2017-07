3por4: Tradicional Calendário Pirelli será composto apenas por modelos negros em 2018

Fotografia 24/07/2017 | 11h20 Atualizada em

O tradicional Calendário Pirelli terá um cast formado apenas por artistas negros em 2018. É a segunda vez que isso acontece, a primeira foi há 31 anos. Desta vez, o fotógrafo Tim Walker trabalhará com personalidades do mundo da música, cinema e moda. As imagens prometem ganhar uma cara de surrealista, com inspiração na obra Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll.

