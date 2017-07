3por4: Shopping San Pelegrino recebe projeto Arquitocos, em Caxias

Oficina Infantil 06/07/2017 | 12h30 Atualizada em

O San Pelegrino Shopping está de portas abertas para crianças que estão transbordando de criatividade e energia no período de férias. Está rolando por lá o projeto Arquitocos, que pretende despertar noções de espaço e de lugar, além de desenvolver sensibilidade para compreender a diferença entre espaço construído e espaço natural, públicos e privados, interiores e exteriores, etc. Outra ideia legal da iniciativa é estimular valorização ao patrimônio histórico, à arquitetura contemporânea, à sustentabilidade e outros.

As oficinas ocorrem até o dia 30 de julho, sempre às 14h e às 16h, no primeiro andar do shopping. Cada dia é apresentado um conteúdo diferente. As aulas avulsas custam R$ 50 (com material incluso), mas há a possibilidade de comprar passaportes. Mais informações pelo (54) 3022-6700.