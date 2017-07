3por4: Gravado na Serra, "O Filme da Minha Vida" terá pré-estreia em Bento

Cinema 14/07/2017 | 13h00 Atualizada em

O Filme da Minha Vida, gravado inteiramente em paisagens da Serra, será exibido por aqui pela primeira vez no dia 2 de agosto. A sessão, fechada para convidados e imprensa, será no shopping L'América de Bento Gonçalves. O diretor Selton Mello já confirmou presença. A organização estuda a possibilidade de oferecer um passeio de Maria Fumaça, uma das estrelas do filme, na ocasião.

O longa, com Johnny Massaro e Vincent Cassel, chega aos cinemas de todo o Brasil um dia depois da pré-estreia em Bento.