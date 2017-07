3por4: Garibaldi servirá de locação para nova novela da Globo

Novela 12/07/2017 | 15h00 Atualizada em

A partir deste domingo, equipes da Globo aportam em Garibaldi para o início das gravações de Tempo de Amar, próxima novela do horário das 18h. A data foi confirmada à coluna por Jayme Monjardim, que dirige a trama escrita por Alcides Nogueira e ambientada nos anos 1930. As locações da Serra escolhidas pela equipe da novela ainda não foram divulgadas. Os trabalhos na região devem durar duas semanas.

Tempo de Amar se passa entre Brasil e Portugal e será protagonizada por uma gaúcha. Vitória Strada (foto) é modelo e estreou no cinema com o longa Real Beleza, de Jorge Furtado, que também teve cenas gravadas por aqui, parece que a Serra deu sorte à atriz. Logo em sua primeira novela, a gaúcha vai contracenar com gente do naipe de Tony Ramos, Regina Duarte, Nívea Maria e Letícia Sabatella. O papel de Vitória é Maria, uma garota rica de Portugal que se envolve com um brasileiro humilde, Inácio (do também estreante na Globo Bruno Cabrerizo, ex-jogador de futebol que já estrelou folhetins em terras lusitanas).



