3por4: Espetáculo de dança "Choque" estreia quinta-feira em Caxias

Dança 21/07/2017 | 13h00 Atualizada em

As frases acima são impressões dos bailarinos Assaury Gonçalves e Uyara Camargo, integrantes da Cia. Municipal de Dança, sobre o conceito de "choque", que norteia a estreia do grupo marcada para a próxima quinta e sexta, no Teatro Pedro Parenti, em Caxias. A partir deste fim de semana, uma campanha da Cia. vai povoar as redes sociais com afirmações do grupo sobre o tema, justamente para instigar os espectadores a conferir a coreografia, assinada por Mário Nascimento.

Leia Mais:

3por4: Projeto Cine Ovelha Café estreia nesta segunda, em Bento Gonçalves

Grupo Hermes e Renato se apresenta em Caxias neste sábado