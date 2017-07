3por4: Edição de agosto do Cine Gourmet, em Gramado, é inspirada no filme "Os Intocáveis"

Gastronomia 24/07/2017 | 14h30 Atualizada em

Filme que inspirou espectadores do mundo todo, o francês "Os Intocáveis", de Olivier Nakache e Eric Toledano, será tema da próxima edição do Cine Gourmet. A tradicional iniciativa que ocorre no Hotel Casa da Montanha, em Gramado, vai contar com a participação do chef Vico Crocco. Ele vai criar um menu totalmente inspirado no filme, do coquetel até a sobremesa. O encontro ocorre entre 4 e 6 de agosto, com programação que prevê esquetes teatrais que reproduzem cenas do longa, sessão comentada com crítico de cinema Robledo Milani e com o chef, além, é claro, das delícias criadas para ¿degustar¿ o filme de uma forma super especial.

Reservas e informações sobre valores pelo fone (54) 3295-7575 ou pelo email reservas@casadamontanha.com.br. Ah, o Cine Gourmet terá outra edição em de 30 de setembro a 1º de outubro, com o filme La La Land: Cantando Estações.