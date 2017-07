3por4: Diversos grafiteiros do Estado participam de Sopa de Letras, em Caxias

Arte 06/07/2017 | 12h00 Atualizada em

No meio do grafite, a sopa de letras é uma tradição que remete a um estilo dos anos 1990. Em Caxias, essa ideia será celebrada com uma reunião de grafiteiros neste domingo, no bairro Jardelino Ramos. O grupo estará na comunidade conhecida como Buraco Quente para deixar suas letras marcadas no muro que fica na Rua Assis Brasil, número 1.042. O pessoal começa a chegar a partir das 8h.

- A Sopa de Letras é a junção de vários grafiteiros, sendo que cada um que chega insere uma letra sobre a do outro. Artistas de vários lugares do RS vêm para somar no mural. Rola uma troca de desenhos entre os grafiteiros, cada um assina sua arte no black book (espéci de caderno com artes criadas que cada grafiteiro possui) do outro. Stickers são trocados também - adianta o artista Gustavo Gomes, da Casagrafia, que está organizando a parada.

A ideia é realizar a ação em diferentes comunidades de Caxias, com um objetivo bem bacana:

- Que possamos levar cores e o propósito do nosso movimento.