3por4: Clube de leitura Leia Mulheres tem primeiro encontro nesta quarta, em Caxias

O clube de leitura Leia Mulheres nasceu nos Estados Unidos, em 2014, por iniciativa da escritora Joanna Walsh. A ideia é driblar as restrições do mercado editorial dando mais visibilidade às mulheres que escrevem. O movimento cresceu e ganhou braços em diversas cidades do mundo. Caxias do Sul estreia o seu hoje, com encontro na Biblioteca Parque Largo da Estação. A primeira convidada é a premiada autora Natalia Borges Polesso, que colocará seu livro de contos Amora no centro da conversa.

- A ideia é que possamos mostrar mulheres que escrevem em vários gêneros, não precisa necessariamente ser só com autoras da cidade. A ideia do encontro é ser mais voltado ao público do que propriamento à escritora, queremos atrair as pessoas com uma troca de ideias nada acadêmica - comenta Ana Julia Poletto, também escritora e responsável pelo Leia Mulheres Caxias.

Ana Julia será mediadora do encontro de hoje, às 18h, com entrada franca. Os próximos bate-papos do Leia Mulheres devem ocorrer no Alouca Café, mensalmente. Pinta por lá!