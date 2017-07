3por4: Café Aroma Literário apresenta novidades em Canela

Literatura 18/07/2017 | 12h30 Atualizada em

O café Aroma Literário acaba de reabrir as portas em Canela cheio de novidades. Além do ambiente e do cardápio ampliados, o espaço ganhou um novo acervo de livros novos e usados, reforçando o caráter de incentivo à leitura. Além disso, uma programação super cultural promete agitar os dias por lá. Nesta terça, por exemplo, o Aroma Literário recebe o TerSarau, com participação do escritor Pablo Antunes e da artista plástica Giovana Vazatta, abordando o tema "O Avesso". Às 19h30min, eles interpretam textos e poemas e apresentam obras que exploram o antagonismo e a contrariedade. Ingressos custam R$ 15.

O café também recebe ainda atrações como shows, oficinas, além do Cine Shakespeare e os encontros do Clube do Livro de Canela. O Aroma Literário fica na Rua Visconde de Mauá, 641.