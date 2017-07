3por4: Artista Xadalu abre exposição fotográfica em Caxias

Fotografia 27/07/2017 | 14h00 Atualizada em

A invisibilidade social norteia o peso crítico das obras do artista visual Dione Martins. Um dos propósitos mais fortes de suas criações é a luta pela sobrevivência dos povos indígenas e, por isso, o artista povoa os muros do mundo todo com eles. Assim nasceu Xadalu, a figura de um indiozinho quase onipresente dentro da arte urbana dos grandes centros e que virou o próprio apelido do artista. Pois Xadalu vem a Caxias no dia 8 de agosto, para abrir a exposição fotográfica (de nome autoexplicativo) Não somos invisíveis!, com curadoria de Silvana Boone. O encontro será às 19h40min, na Galeria de Arte do Campus 8 e vai contar com bate-papo com o artista e lançamento do livro Xadalu - Movimento Urbano (Prêmio Fac, Jorner Produções, 2016), no Auditório Marelli.

Em Caxias, o artista também ministra curso de extensão sobre arte urbana entre 25 de agosto e 29 de setembro (aulas às sextas). Informações no goo.gl/YN3ot6. Visitação à mostra pode ser feita até 28 de agosto.

