3por4: 5ª Semana do Livro Nacional terá ações neste sábado, em Caxias

Neste sábado, a partir das 10h, será realizada a 5ª edição da Semana do Livro Nacional em Caxias. O evento ocorre na Do Arco da Velha Livraria, com entrada gratuita, e tem início com o painel Mestres do Universo - Construindo e desconstruindo mundos, apresentada por JC Fantin, Graice Martinelli, Ceres Marcon e Guilherme Camargo. Às 14h, ocorre o bate-papo mediado por Luis ferraz sobre Quadrinhos, cinema e literatura, com Tesla HQ, Frank Tartarus, Rafael Rodrigues, Luciana Lain e Wagner Carsten. Às 16h será a vez de Cada passo ganha um traço - os diferentes caminhos da publicação, com Ceres Marcon, Josiane Scapin, Emimy Polli e Neiva Marieli.



