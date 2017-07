Moda 07/07/2017 | 14h20 Atualizada em

Nesta sexta ocorre o encerramento da 3ª Expo Design, no prédio D do Uniftec Centro Universitário, em Caxias. Entre as atividades gratuitas e abertas à comunidades, está uma palestra com o estilista Carlos Bacchi, às 20h. Haverá ainda bazar, exposição e desfiles do Laboratório de Costura e Lab Store.



