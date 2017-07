3por4: 12º Concurso UCS/Cootegal ocorre nesta terça, em Caxias

Moda 04/07/2017 | 13h30 Atualizada em

O Campus 8 da UCS segue movimentado essa semana. Nesta terça-feira é a vez da 12ª edição do concurso UCS/Cootegal de Design de Moda desfilar por lá. A ideia é proporcionar a alunos da disciplina de Projeto de Moulagem, do curso de Design de Moda, uma experiência prática no manuseio de tecidos de lã. Os estudantes desenvolvem um portfólio de coleção, com inspirações que partem de experiências individuais. Cada uma dessas coleções terá um look selecionado para ser confeccionado e apresentado hoje. O desfile começa às 19h e tem entrada franca. As peças serão avaliadas por uma banca e o aluno vencedor recebe uma viagem como prêmio.



