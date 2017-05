Vacaria briga para atrair empresa chinesa de biodiesel

Caixa-Forte 04/05/2017 | 06h30 Atualizada em

Vacaria está batalhando para atrair a construção de uma fábrica chinesa de óleo vegetal, biodiesel e derivados, com potencial de faturamento bruto anual de R$ 1,6 bilhão.Se conseguir segurar o investimento, o município seria beneficiado com 120 empregos diretos, 1,4 mil no campo e outros 5 mil indiretos.



Mas, para se habilitar a concorrer, Vacaria precisa dar uma contrapartida: a doação de uma área de 30 hectares, atualmente pertencente ao Estado.



– A ideia é que o Estado doe ao município 100 hectares, para que possamos fazer um distrito industrial e instalar essa empresa, entre outros empreendimentos nessa área – explicou o prefeito de Vacaria, Amadeu Boeira, que esteve reunido na última semana, em Porto Alegre, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco.



A solicitação é clara: que o governo repasse para Vacaria esse terreno que não está sendo utilizado. Agilidade é fundamental para o Estado não perder oportunidades de se reerguer. Ou a burocracia prevalecerá?