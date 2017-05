Sociedade por João Pulita

SOCIAL 01/05/2017 | 06h15 Atualizada em





A arquiteta Jaqueline Pedone e a make artist Ana Paula Fedrizzi no encontro ao redor das criações do designer Rubens Simões Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Carlos Martini, presidente do Sindivest, Paola Reginatto, presidente do Fitemasul e Sidimar Remussi, presidente do Polo de Moda, juntos na 21ª edição do Integramoda/RS Foto: Daniela Xu / Divulgação

Fernanda Farias e Jeane Shulz desfilaram em benefício da Patna na última quarta-feira nos salões do Recreio da Juventude Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Celebrando

Tatiana Sottilli, comandante da Villaggio Bianco, e os designers florais, Eduardo Scalcon e Tiago Boeira Nunes, da Cazzare, elencam o time que promete brilhar na mostra Doce Maio, evento ligado à área de produtos e serviços para celebrações. Entre os dias 3 e 5 movimentam os salões da sede social do Recreio da Juventude. Além de Tatiana, Eduardo e Tiago, mais de 40 expositores dos mais diversos segmentos do setor décor, ocuparão os três andares do clube.

Noblesse

O médico e presidente da Aliança Francesa de Caxias do Sul, Fabrizzio Macagnan, promove por lá, dia 5, um bate papo com o professor Marcelo Caon. O palestrante, que é pós-graduado e licenciado em História e mestre e doutor na Área de Concentração em História das Sociedades Ibérica e Americanas, abordará o tema A França da metade do século XIX.

Gabriela Lameu Moreira e Rafael de Lima celebraram a união entre a Igreja São Francisco e os salões do Altos do Vale Foto: Lucas Lermen / Divulgação

Laís Tedesco Queiroz e Vinicius De Antoni, comungaram o amor, quinta-feira passada, com cerimônia e recepção no Don Claudino Foto: Bruno Kriger / Divulgação

Tereza e Lindo Bertin ratificaram o elo amoroso pelos 50 anos de casados em festividade que ocupou o Tulipa, no último dia 22 Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Cheers

Hoje é dia de celebrar a data querida de Paulo Cancian e Aurélio Barp. Amanhã, os aplausos vão para Marta Troian Pulita,Vania Espeiorin e Gisele Corso.

Baco

Júlio D¿Agostini contará com as atenções de sua mulher, Lenita, para realizar, dia 5, na Boccati, a 6ª edição dos Circuitos Enogastronômicos. Desta vez, a proposta do encontro é uma imersão pela vinicultura da Argentina. Mais de 60 rótulos entre vinhos e espumantes serão apresentados por um time de experts que inclui Bruno Motter, Felipe Bebber, Felipe Michelon, Gabriel Lourenço, Luciano da Rosa, Maicon Motter, Manuela Oltramari, Mirian Spuldaro e Naraiana Neves. No menu harmonizado pelos chefs da Escola de Gastronomia da UCS terá como sobremesa as famosas empanadas argentinas da Doña Margarita.

Maria Rita Gonçalves, que ofereceu a gastronomia do coquetel da 17ª edição do Desfile Estilo Mulher em prol da Patna, foi ao evento com Marlon Zanchettin Foto: Juliano Vicenze / Divulgação

Roselene Venzon Ferreira e Vilma Franke, voluntárias da Patna, recepcionaram Paulo Gargioni no desfile que Ilda Fedrizzi promoveu para a entidade Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Larissa Vist, filha de Darci e Marinês Vist, quando comemorava a passagem de seus 15 anos Foto: Marcelino Pauletti / Divulgação