Prove batata assada com estrogonofe

Que tal provar uma deliciosa baked potato? O prato virou especialidade em diversos restaurantes. A dica da receita de hoje é da marca Nestlé.

Ingredientes

8 batatas grandes lavadas e secas

2 colheres (sopa) de azeite

1 quilo de contrafilé em tiras finas

2 tabletes de caldo de Picanha

3 colheres (sopa) de manteiga

2 cebolas picadas

1 pitada de pimenta-do-reino moída

meia xícara (chá) de conhaque

200 g de champignons em conserva fatiados

3 tomates sem pele e sem semente, picados

2 colheres (sopa) de catchup

1 colher (sopa) de mostarda

1 lata de creme de leite



Modo de preparo

1. Regue as batatas com o azeite e besunte toda a casca. Embrulhe cada batata com papel-alumínio e coloque em uma assadeira.

2. Leve ao forno médio-alto (200°C), pré-aquecido, por cerca de 45 minutos ou até ficarem macias e cozidas. Reserve

3. Em um recipiente, misture a carne com a pimenta-do-reino.

4. Em uma frigideira grande, derreta 2 colheres (sopa) de manteiga, e doure a a carne aos poucos, em fogo alto, para não juntar suco.

5. Retire a carne e coloque a manteiga restante. Refogue a cebola, junte a carne, acrescente o caldo esfarelado e 4 colheres (sopa) de água fervente e mexa bem até dissolver.

6. Despeje o conhaque, espere aquecer e incline levemente a frigideira para que o conhaque incendeie e flambe o strogonoff.

7. Aguarde acabar a chama e junte os champignons, os tomates, o catchup e a mostarda e misture bem. Abaixe o fogo, tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos.

8. Desligue o fogo e incorpore delicadamente o Creme de Leite. Reserve.

9. Abra as batatas formando uma cavidade e coloque o recheio reservado. Sirva.

#Dica Se desejar, sirva com batata-palha ou queijo parmesão ralado.