Para ter prazer, é preciso topar tudo na hora da transa? /

Tenho algumas dúvidas sobre sexo. Aí, me encorajei para escrever.



Não tenho o corpo muito bonito, e isso me deixa inibida. Além disso, ouvi dizer que, pra ter prazer, é preciso topar tudo — anal, oral...



Eu também queria saber se, para o sexo ser bom, é necessário ter orgasmo sempre.



Querida, muito bom que está nos perguntando tudo isto, pois é um equívoco acreditar nestas questões. Pensar assim só atrapalha o prazer.



O sexo pode ser muito mais saudável e gostoso se cada pessoa olhar com respeito para o seu jeito de ser e o da pessoa ao lado. Nada de ultrapassar os limites de cada um nem de tentar ser o que não é, agindo de forma diferente dos seus desejos, valores e das suas crenças.



Autoestima



Nas questões sexuais, vá até onde aquilo não a machuque fisicamente, emocionalmente — nem o seu par. Levando isto em consideração, é possível se entregar sem medo nem culpa a uma imensidão de práticas saudáveis e prazerosas.



Mas é muito complicado ficar se torturando por não ter um corpo perfeito, por não chegar ao orgasmo sempre, ou por não gostar de certas práticas. Trabalhe a autoestima, saiba seus valores, acredite em si e se goste, porque, assim, o caminho do prazer é garantido!



