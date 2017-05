Gestantes e crianças são as que menos procuraram por vacina contra a gripe em Caxias

Saúde 03/05/2017 | 08h03 Atualizada em

Cerca de 44 mil doses já foram aplicadas em Caxias do Sul durante a campanha de vacinação contra a gripe. Por enquanto, apenas os grupos prioritários estão sendo imunizados. A campanha segue até o dia 26 de maio, nas 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade. Além disso, no dia 13 deve ocorrer o Dia D da vacinação, com foco exclusivo no público-alvo.

Até o momento, gestantes e crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos tiveram a menor adesão à campanha. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, menos da metade de cada grupo compareceu a uma UBS em busca imunização. Já trabalhadores da área da saúde, mulheres que deram à luz até 45 dias, além de idosos figuram entre os mais protegidos contra o vírus.

A estimativa da Vigilância Epidemiológica é imunizar 124 mil pessoas no município, o que representa 90% da população de cada grupo prioritário (neste cálculo não são considerados os doentes crônicos e os professores).

MAIS DOSES NA REDE PRIVADA

Um novo lote de vacinas contra a gripe já está disponível para pacientes da Unimed. Cerca de cinco mil doses foram recebidas na última sexta-feira. Agora, os conveniados não precisam mais agendar o atendimento: as pessoas podem se deslocar diretamente à Central de Vacinas do plano. Os valores variam de R$ 75 (Unimed Nordeste) e R$ 85 (outros planos da operadora). Mais informações pelo telefone (54) 3289-9300.

SAIBA MAIS

:: De 10 a 13 de abril, as doses contra a gripe estarão disponíveis somente para profissionais de saúde.

:: A partir do dia 17 de abril e até o dia 19 de maio, a vacina será aplicada nos grupos prioritários. O Dia D será no dia 13 de maio, um sábado.

:: A imunização é para pessoas acima de 60 anos, crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, mulheres que deram à luz até 45 dias, trabalhadores de saúde, indígenas, servidores penitenciários, presos, professores de escolas públicas e privadas e portadores de doenças crônicas não transmissíveis (quem integra este grupo deverá apresentar a prescrição médica), o que totalizaria cerca 124.920 pessoas. Contudo, dentro da campanha, a Secretaria da Saúde trabalha com a meta de imunizar 90% desses grupos, excluindo da conta o público dos presídios, os professores e os doentes crônicos.