Final do Gauchão entre Novo Hamburgo e Inter será no Centenário, em Caxias

O Campeonato Gaúcho será decidido no Centenário, em Caxias do Sul. Apesar do esforço do Novo Hamburgo para deixar o Estádio do Vale em condições para a partida que decidirá o campeonato, os Bombeiros apontaram inconformidades na casa do Noia, forçando assim a realização do jogo na Serra.

Para poder receber, o Novo Hamburgo precisava deixar seu estádio em condições de comportar 10 mil torcedores. Como o Vale tem 5,5 mil lugares, arquibancadas móveis foram instaladas. No entanto, não foram liberadas.

Veja a nota da Federação Gaúcha de Futebol:



A FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL, por intermédio de seu Presidente FRANCISCO NOVELLETTO NETO, no uso de suas atribuições, tendo em vista a não apresentação da documentação a ser expedida pelos órgãos de segurança para liberação do Estádio do Vale, DEFINIR o Estádio Centenário, na cidade de Caxias do Sul como local do jogo final do GAUCHÃO IPIRANGA designado para o dia 07/05/2017 as 16:00hs.



