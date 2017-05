Faça pavê crocante de doce de leite com castanha de caju

Delícia 01/05/2017 | 06h30 Atualizada em

Que tal experimentar um doce diferente no feriado? A dica é da marca Hulalá.

Ingredientes



250 g de manteiga



3 gemas

200 g de açúcar

4 caixinhas de Hulalá Creme

Bolacha maizena, maria ou de leite

Doce de leite pastoso

2 xícaras (chá) de açúcar



1 xícara (chá) de castanha de cajú moída

1 colher (sopa) de margarina

Modo de preparo

1. Bata a manteiga com o açúcar até ficar um creme claro. Adicione as gemas e por último o Hulalá Creme e gotas de baunilha.

2. Derreta o açúcar. Quando caramelizar acrescente a castanha e a margarina. Mexa bem.

3. Retire do fogo e despeje sobre mármore untado com manteiga. Espalhe com uma colher e deixe esfriar.

4. Quebre com rolo ou martelo até esfarelar.

5. Faça camadas com biscoito, creme, doce de leite, biscoito, creme e termine com crocante de castanha de caju.



6. Sirva.