Entenda por que a masturbação feminina não pode ser condenada /

Falando de Sexo 02/05/2017 | 20h00 Atualizada em

Talvez, o tema seja batido, mas ainda tenho dúvidas sobre a história de se masturbar. Muita gente diz que faz, mas acho que é mentira.



Os guris se masturbam e são estimulados por seus pais, mas as gurias não... Até porque nem são estimuladas. A maioria das minhas amigas acha que é feio.



Como fazer se o mundo vê isto como pecado? Acho que nem sinto vontade...



Querida, na nossa coluna, não tem essa de assunto batido. Estamos aqui para ajudá-los a sanar todas as dúvidas ligas à sexualidade.



Vamos deixar claro que a masturbação não faz mal à saúde — bem pelo contrário. É uma atividade sexual igual à transa, e os efeitos para o organismo são muito parecidos.



Achar que masturbação é pecado ainda é um mito. O ato é considerado pecado para algumas religiões que não aceitam a relação sexual que não seja para fins de reprodução.



Evoluiu



Ouvíamos que a mulher não podia se masturbar. Tinha sempre que demonstrar inocência e não podia ter desejo.



Só que, com a evolução dos tempos, isto tem se desmistificado. Porém, boa parte delas ainda tem este preconceito.



É preciso entender que o desejo sexual existe tanto no homem quanto na mulher, e que ambos têm vontade de se descobrir. Tanto adolescentes quanto adultos podem e devem se masturbar, sejam casados ou solteiros.



Descoberta



Muitas mulheres, quando são incentivadas a esta carícia, se acham adolescentes, pois, nesta etapa da vida, a curiosidade sexual é grande, e as adolescentes se permitem o autoconhecimento. Então, este é o caminho da descoberta do prazer e não pode ser desprezado.



Leia outras colunas



Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br