Confira a lista de falecimentos desta terça-feira

Obituário 02/05/2017 | 06h30 Atualizada em

BENTO GONÇALVES



Capela São José

(54) 3452.1660

- Angelo Rubbo, 86. Sepultado segunda-feira no cemitério da Capela da Paz, em Pinto Bandeira.

- Leo Rodrigue Barbosa, 67. Sepultado segunda-feira no Cemitério Público do bairro São Roque.

- Ricardo Pasquetti, 56. Sepultado segunda-feira no Cemitério Público Central.

CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Elvira Dozolina Bertin Rech, 85. Sepultamento terça-feira, às 9h, no Cemitério de Santo Antônio de Ana Rech.

- Iolanda Scopel Scariot, 87. Sepultada segunda-feira no cemitério de São Valentin de Ana Rech.

- Luiz Carlos Wagner da Silva, 56. Sepultamento terça-feira, às 14h, no Cemitério Novo de Ana Rech.

Novas Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Angelina dos Santos, 76. Sepultada segunda-feira no Cemitério Público.

- Enedina Rosa de Oliveira, 80. Sepultamento terça-feira, às 10h, no Cemitério Público.

- Oliva Michelon Camassola, 84. Sepultada segunda-feira no Cemitério Público de Vacaria.

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Fabiana Rumor Leite Alves, 40. Sepultada segunda-feira no cemitério de São Luiz da 6ª Légua.

- Laides Maria Francisquetti Padilha, 55. Sepultada segunda-feira no cemitério de Vila Oliva.

- Neuza Pinheiro de Souza, 63. Sepultada segunda-feira no Cemitério Público II.

- Tiago Datsch Fischer, 36. Sepultado segunda-feira no Cemitério Público.

Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010



= Sônia Mara dos Santos, 51. Cremada segunda-feira.



FARROUPILHA

Capela São José

(54) 3261.1100

- Adolfina Martello Schimidt, 75. Sepultado segunda-feira no Cemitério Municipal Nova Vicenza.

- Cesario Varaschini, 88. Sepultado segunda-feira no Cemitério Municipal Nova Vicenza.

- Conceição Nunes Hoffmann, 70. Sepultada segunda-feira no Cemitério Público.