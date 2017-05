Centroavante Tiago Marques é apresentado oficialmente pelo Juventude

Série B 04/05/2017 | 16h29 Atualizada em

Uma nova esperança de gol que chegou mostrando trabalho. Um dia depois de estrear marcando o primeiro com a camisa do Juventude no amistoso contra o Ypiranga, o centroavante Tiago Marques foi oficialmente apresentado na tarde desta quinta-feira.

Tiago Marques, de 29 anos, disputou o Campeonato Paulista pela Ferroviária-SP, onde marcou cinco gols em 15 jogos nesta temporada. Na chegada ao Alfredo Jaconi, a responsabilidade de ser o homem gol do Ju, o que não assusta o jogador.

Centroavante aproveitou cruzamento de Caprini para marcar o primeiro gol com a camisa alviverde. Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS



— Não é o primeiro clube que eu chego que falam isso. Eu encaro com uma naturalidade, mas com grande responsabilidade. Sabemos que o 9 vive de gols. Espero que seja uma excelente passagem aqui — falou o centroavante, que viveu boa parte da carreira no interior de São Paulo.

Apesar dos 1m92cm de altura e do belo gol de cabeça que marcou no amistoso contra o Ypiranga, Tiago Marques apresentou a velocidade como outra característica no primeiro teste da intertemporada.

— Não sou aquele centroavante que gosta só de ficar na área parado esperando bola. No jogo pude fazer um belo gol de cabeça. Mas sou uma pessoa que gosto de cair pelos lados, chamar o jogo — comentou o novo 9 alviverde.

Centroavante mostrou além de qualidade na bola aérea, bom desempenho saindo da grande área Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

A direção ainda trabalha na busca de mais alguns reforços, inclusive outro centroavante. A tendência é que nesta semana nenhuma novidade desembarque, apesar de algumas negociações adiantadas.