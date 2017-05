3por4: Canela Cineclube exibe filme "Lavoura Arcaica" nesta quarta

3por4 02/05/2017 | 16h30 Atualizada em

Nesta quarta tem exibição do Canela Cineclube, no Espaço Nydia Guimarães. O filme escolhido é Lavoura Arcaica, de Luiz Fernando Carvalho, clássico dono de pelo menos 25 prêmios nacionais e internacionais. Com nomes como Selton Mello, Raul Cortez, Caio Blat e Simone Spoladore no elenco, o longa integra a lista de 100 melhores filmes nacionais de todos os tempos escolhidos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine). A obra foi lançada em 2001, inspirada no livro homônimo de Raduan Nassar.

A sessão desta quarta começa às 19h, com ingresso a R$ 8. Já na quinta-feira, às 19h30min, ocorre outro encontro para debater o filme e o livro de Nassarm. Será no Aroma Literário, também de Canela, com entrada franca.