Wagner lamenta eliminação do Caxias e revela proposta da Série A: "Está quase tudo certo"

25/04/2017 | 10h42

O meia Wagner, do Caxias, foi um dos personagens do Gauchão 2017 pelo bom futebol apresentado e pelas declarações polêmicas ao longo do torneio. O jogador ainda está chateado pela eliminação de domingo, mas faz um balanço positivo de sua temporada no time da Serra.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o meia lamentou a primeira etapa da semifinal, disputada no Estádio Beira-Rio.

- A gente deu o nosso melhor desde o início. Infelizmente nosso primeiro tempo no Beira-Rio não foi bom e perdemos por 1 a 0. Ainda assim, lutamos no Centenário, brigamos até o final. Tivemos a chance de eliminar o Inter no tempo normal, mas o Gilmar acabou errando o pênalti. Mas, também não podemos botar a culpa porque ele, já nos salvou muito no torneio.



O jogador ainda comentou a substituição turbulenta no segundo tempo da partida no Centenário, onde após uma pancada, tentou retornar ao gramado, mas foi avisado que já tinha dado lugar a Marlon.

- Eu falei com o Winck e ele disse que se eu tivesse condições ia voltar. Ele viu que estava bem na partida. Foi falta de comunicação. É triste porque eu sei que podia dar mais, ajudar o Caxias, mas acabei saindo. Não tinha metade do segundo tempo ainda e não pude ajudar mais. Mas, o jogador que entrou tem respeito e confiança. O grupo é qualificado.



O futuro de Wagner deve ser na Série A do Campeonato Brasileiro.

- Tenho proposta de Série A, não posso falar porque não tem nada concreto. Tem Série B, mas nessa semana estou resolvendo a situação. A princípio vou para a Série A, está quase tudo certo.