Você está sendo pressionada para perder a virgindade? Muita calma nessa hora!  /

Falando de Sexo 24/04/2017 | 20h00 Atualizada em





Oi, meninas. Olhem só: eu estou namorando já faz um tempinho, e o meu namorado insiste muito para a gente transar. Só que eu sou virgem e não sei se eu tô muito a fim de perder a virgindade. Quero saber como é essa história de primeira vez, e o que eu faço se ele insistir.



Querida, a perda da virgindade é um momento marcante na vida de gurias e guris. A decisão requer maturidade para que, depois da transa, o resultado dos sentimentos seja mais positivo do que negativo em relação à primeira vez.

Quando a gente se sente despreparada para dar início à vida sexual, as coisas podem ficar confusas e complicadas. Se a pessoa estiver assim, depois de transar, pode ficar com sentimento de culpa e vergonha em relação ao sexo.



E as coisas não precisam ser assim, né?



Faz parte



Sexo é para ser muito bom e positivo. Mas a gente precisa escolher o momento certo para viver este prazer, e esta é uma decisão pessoal.



Não adianta querer começar só porque seu par está pressionando. É você quem precisa decidir se chegou ou não a tal hora.



A primeira transa traz surpresas, fantasias, insegurança, medo, prazer, diversão, escorregões e tudo mais que as outras primeiras vezes envolvem. Trata-se de algo novo e, por isso, diferente e curioso.



Esta primeira vez será sua, só sua! Dica: vá antes ao médico se informar direito sobre métodos para evitar a gravidez.



E aprenda a usar camisinha, pois a proteção é fundamental para que tudo saia bem.



Leia outras colunas do Falando de Sexo



Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br