Sirva pão de queijo para toda a família

O polvilho é um carboidrato derivado da mandioca, muito consumido no sudeste do Brasil e ingrediente fundamental no preparo deste clássico das Minas Gerais. Deste ingrediente é formada a nossa receita de hoje, indicada pela marca Nestlé.



Ingredientes

meio quilo de polvilho doce

1 e meia xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de maggi Fondor

meia xícara (chá) de óleo

2 ovos

3 xícaras (chá) de queijo de minas meia cura ralado



Modo de preparo

1. Em uma tigela grande, coloque o polvilho. À parte, aqueça o leite com o Fondor e o óleo e misture-os ao polvilho.

2. Acrescente os ovos, um a um, alternando com o queijo e sovando bem após cada adição. Unte as mãos com óleo e enrole bolinhas de 2 cm de diâmetro.

3. Coloque-as em uma assadeira untada com óleo. Asse em forno médio (180º C), preaquecido, por cerca de 30 minutos.

4. Sirva

DICA: O polvilho doce pode ser substituído pela mesma quantidade de polvilho azedo.

