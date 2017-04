Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, se prepara para a 138ª romaria

Fé 24/04/2017 | 10h00 Atualizada em

Destino de milhares de devotos, o Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio se prepara para a 138ª romaria com novidades. Algumas só serão reveladas perto do evento, mas uma delas já está sendo conferida de perto pelos fiéis: a imagem da santa disposta na parte traseira de uma picape, protegida por uma espécie de redoma de vidro. A intenção é aproximar Caravaggio das comunidades. A cada data votiva, celebrada sempre nos dias 26, a equipe do Santuário embarca no veículo para levar a santa iluminada por luz de LED aos bairros e cidades vizinhas.

— Faça chuva ou sol, neve ou calor, nós vamos até as comunidades que desejam nos acolher — explica o reitor, padre Gilnei Fronza.

A expectativa entre os moradores da 3ª Légua, em Caxias do Sul, por exemplo, é grande: eles receberão a ilustre visita da santa nesta quarta-feira. A comunidade de Nossa Senhora de Caravaggio celebra uma missa votiva todos os meses - mas poucas vezes se esperou tanto pela chegada da celebração.

— As pessoas estão muito animadas aqui na comunidade. Isso porque geralmente vamos até o Santuário pedir a graça, e agora, ela chega até nós. Será uma alegria imensa, sem dúvidas — afirma a agricultora Zaíra Dallegrave, 69 anos.

Outra novidade é um detalhe no chão, do lado esquerdo no interior do santuário, em Farroupilha. Talvez nem todos os devotos saibam, mas sob um pequena proteção de vidro está um dos marcos iniciais para a construção do templo: o primeiro poço de água da região. Descoberto antes mesmo das paredes cinquentenárias da igreja tomarem forma, o poço foi invenção do falecido padre Teodoro Portolan, há mais de 50 anos. Após escavação dos moradores que perceberam a umidade do lugar, o religioso usou o antigo truque do anel pendente em um barbante, que indicou a presença de água e a chance de construir um poço naquele ponto.

Mesmo com o problema envolvendo água na região de Caravaggio, o reservatório nunca deixou de verter. Toda o líquido usado para a construção do Santuário foi retirado dali. Também era dele que vinha água benta consumida pelos fiéis até o início dos anos 2000. Durante quase meia década, o auxiliar Egídio Tarcisio Vieceli, 84 anos, ajudou a cuidar do poço. Entrava na cavidade para limpeza a cada sete meses, e no Sábado de Páscoa, jogava água benta lá dentro. Na última quinta-feira Santa, no ato de lava-pés, seu Egídio teve os seus lavados pelo reitor do Santuário, como forma de agradecimento pelo trabalho prestado e por não permitir que o poço fosse apagado da história do Santuário.

Expetativa é atrair 150 mil romeiros

Uma das maiores peregrinações do país deve levar pelo menos 150 mil pessoas até a santuário, em Farroupilha, durante os dias 26, 27 e 28 de maio. Sucesso de público no calendário do evento, as pré-romarias começaram neste mês e já movimentaram caminhoneiros e ciclistas em diferentes fins de semana. O lema deste ano Eis aí a Tua Mãe, relembrando a frase dita por Jesus no alto da cruz presta homenagem ao Ano Mariano, que relembra os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida nas Águas do Rio Paraíba do Sul. A estátua da padroeira do Brasil está afixada no novo altar do Santuário de Caravaggio, que tem novos móveis dispostos em lugares diferentes.

— Nossa Senhora de Caravaggio ou Aparecida simboliza a mesma mãe. É a mãe que Jesus nos dá no alto da cruz. Não podíamos deixar passar em branco o Ano Mariano — justifica o reitor do Santuário, padre Gilnei Fronza.