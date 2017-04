Quase zero grau 

Frio 26/04/2017 | 22h38 Atualizada em

Os agasalhos pesados devem aparecer com maior predominância no vestuário dos moradores da Serra. A primeira onda de frio mais intenso do ano deve atingir a região entre esta quinta e sexta-feira.

Em São José dos Ausentes e Vacaria, por exemplo, o frio pode chegar bem perto do zero grau. Em Caxias, a projeção é de que os termômetros despenquem para até 3ºC. Há grande possibilidade de geada nos municípios mais altos da Serra.

Oscilações do clima como essas, no entanto, são consideradas comuns para este período do outono, de acordo com a Somar Meteorologia, que prevê o frio mais forte para a madrugada de sexta.

— Apesar de sexta ser provavelmente o dia mais gelado do ano para os gaúchos até agora, ao longo do dia mesmo e até nas próximas semanas é bem possível que haja calor novamente. No outono, por ser uma estação de transição, é normal que os meses de abril e maio apresentem ondas de frio e também temperaturas mais altas logo em sequência. — explica a meteorologista Nadiara Pereira.

Na Serra, em geral, a mínima deve ficar entre 0ºC e 5ºC. Nas demais regiões do Estado, a previsão é de que as temperaturas mais frias variem entre 5ºC e 10ºC, incluindo a Capital.

— A dica, obviamente, é para que as pessoas se agasalhem bem para sair de casa, mas não precisam se alarmar, é um frio passageiro, o inverno nem chegou ainda — alerta Nadiara.

Em 2016, as quedas mais drásticas da temperatura foram registradas no mesmo período, porém, com frio mais acentuado do que o estimado para este ano.

Já conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a onda de frio mais rigorosa deve ocorrer nesta quinta. A perspectiva, conforme o Inmet é de que para sexta, o clima já retome a estabilidade.

Fortes rajadas de vento no Estado

Diversos municípios gaúchos registraram nesta semana fortes rajadas de vento, especialmente na noite da última terça e na madrugada de quarta. Na Serra, houve problemas pontuais.

Em Galópolis, em Caxias, o vendaval resultou na queda de barreira no km 159 da BR-116. A Polícia Rodoviária Federal realizou o atendimento no local por volta das 1h30 da manhã de quarta, e removeu a pedra que havia parado na pista. Relatos de moradores de partes mais altas de Caxias também indicam a ocorrência de ventos intensos, porém, sem registro de estragos.

As cidades que tiveram maiores problemas no Estado, incluindo quedas de barreiras e de energia elétrica, foram Soledade, com ventos alcançando 138 km/h, Passo Fundo, com ventos de até 114 km/h e São José dos Ausentes, com rajadas de até 94 km/h.

PREVISÃO

Confira as mínimas e as máximas da temperatura para hoje e sexta-feira, segundo a Somar Meteorologia:



— Caxias do Sul: Mínimas de 7°C e máximas de 18°C para esta quinta. Para sexta, mínimas de 5ºC e máximas de 22°C.

— Bento Gonçalves: Mínimas de 8°C e máximas de 19°C para esta quinta. Para sexta, mínimas de 6ºC e máximas de 22°C.

— São Marcos: Mínimas de 5°C e máximas de 14°C para esta quinta. Para sexta, mínimas de 1ºC e máximas de 18°C.

— Farroupilha: Mínimas de 4°C e máximas de 20°C para esta quinta. Para sexta, mínimas de 2ºC e máximas de 23°C.

— São Francisco de Paula: Mínimas de 5°C e máximas de 16°C para esta quinta. Para sexta, mínimas de 4°C e máximas de 19°C.

— São José dos Ausentes: Mínimas de 1°C e máximas de 12°C para esta quinta. Para sexta, mínimas de 0ºC e máximas de 16°C.

— Bom Jesus: Mínimas de 3°C e máximas de 14°C para esta quinta. Para sexta, mínimas de 1°C e máximas de 19°C.

— Vacaria: Mínimas de 3°C e máximas de 14°C para esta quinta. Para sexta, mínimas de 1ºC e máximas de 19°C.

— Gramado: Mínimas de 4°C e máximas de 16°C para esta quinta. Para sexta, mínimas de 3ºC e máximas de 19°C.