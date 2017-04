Presidente do Caxias vê recuperação do orgulho grená no Estadual

Gauchão 2017 25/04/2017 | 08h57 Atualizada em

Mesmo com a eliminação na semifinal do Gauchão, para o Inter, no domingo, o Caxias tem muito a comemorar. Campeão do Interior, já que o Novo Hamburgo classificou à final, o clube ganhará uma soma total de R$ 300 mil e uma vaga na Copa do Brasil. Além de estar praticamente garantido na Serie D de 2018. Objetivos que deixam o presidente Maurício Grezzana muito satisfeito, que no seu mandato ainda viu o clube ganhar a Divisão de Acesso e a Copa Larry Pinto de Faria.

— Ficou o gosto de querer um pouco mais e chegar na final. Mas sem dúvida, para um time que há um ano estava a beira de paralisar, hoje conquistar o título do Interior é muito bom. Para todo torcedor grená é o regaste de um orgulho que estava ferido — afirma Grezzana.

Encerrada a participação na competição Estadual, também ficam dúvidas no ar: o que fará o Caxias no segundo semestre? Será possível remontar este mesmo time para 2018? Perguntas difíceis de serem respondidas. A primeira ainda está em análise, mas é muito difícil que o clube vá jogar as competições da Federação Gaúcha de Futebol. Tanto o presidente, quanto o grupo gestor preferem reestruturar o clube para o próximo ano.

Já sobre a remontagem da equipe é ainda mais complicado. A tendência que tudo se inicie do zero, em novembro. Do técnico Luiz Carlos Winck aos jogadores, boa parte tem propostas ou devem ser sondados a partir de agora.

O volante Elyeser tem acerto com o Goiás, e interessa ao Santos. O zagueiro Edson Borges e o centroavante Gilmar negociam com o Boa Esporte, para Série B. O meia Wagner teria propostas de clubes da Série A. O goleiro Marcelo Pitol está encaminhado com o Brasil-Pel, assim como volante Marabá. O zagueiro Jean e os atacantes Reis e Júlio César têm propostas do futebol paranaense.

— Nós vamos começar as conversas (para renovação dos jogadores) a partir de amanhã (hoje). Mas provavelmente muitos vão para Séries B e A. Ficamos até felizes com isso. Mostra que esse grupo fez um grande trabalho e vão conseguir crescer nas suas carreiras – considera o presidente.