Por que é relativamente comum não ter orgasmo nas primeiras vezes /

Todo mundo vive dizendo que fazer sexo é o máximo, que as mulheres podem ter vários orgasmos, que há algumas que têm tanto prazer, que sai delas um líquido quando sentem orgasmo, que gozar é o máximo... Tudo bem que faz pouco tempo que eu transo — uns seis meses. E tem ficado cada vez melhor.



Só que orgasmo, eu ainda não tive. Às vezes, dói quando ele vai penetrar. Vocês podem me dizer se tem algo que eu possa fazer, e que pode me ajudar a ter prazer?



É bem importante que você se dê conta de alguns detalhes que poderão ajudá-la a entender melhor o nosso corpo feminino. Então, vamos lá: a vagina é um músculo.



E como tal, se contrai e fica tensionada quando a pessoa está nervosa. Acontece o mesmo com os músculos das costas que, em situações de estresse, ficam contraídos, e nós precisamos massageá-los para que se soltem.



Além disso, as primeiras relações sexuais podem gerar uma grande ansiedade. Na maioria das vezes, neste início, é normal esta sensação de desconforto e até dor. Mas, se doer muito, peça uma pausa para o parceiro. E se abracem.



Você só vai ficar bem quando estiver à vontade, sem tanto medo de sentir dor, porque, quando ficamos com receio de ter um desconforto, ficamos contraídas. O que precisamos é relaxar na hora do sexo.



Aqui, vai uma dica nossa para os meninos: não adianta ficar pressionando seu par. Um parceiro que se preocupa com a menina segue o ritmo dela.



Com camisinha, tranquilidade, sem obrigação nem preocupação pela busca frenética pelo orgasmo, vocês irão ter prazer. Deixem rolar.



