Polícia Civil de Caxias do Sul conclui que jovem foi morto em briga por cerveja

Autor indiciado 28/04/2017 | 11h42 Atualizada em

A Polícia Civil indiciou Paulo Macedo, 58 anos, pelo assassinato Raylander Valmini Baldi, 25. O crime ocorreu dentro de um bar do bairro Fátima, em 24 de fevereiro. Baldi morreu dias depois no Hospital Pompéia. De acordo com a a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o ataque foi motivado pelo pagamento de uma cerveja.

Leia mais

Morre jovem baleado na cabeça na sexta-feira, em Caxias

Polícia Civil indicia suspeito de execução motivada pelo tráfico no Santa Fé, em Caxias do Sul



A confusão ocorreu em um bar da Rua Renato Del Mese. Testemunhas apontaram que a discussão começou após a vítima pedir uma cerveja a Macedo. Após ameaças de ambos os lados, Macedo sacou um revólver e atirou em Baldi.

Em depoimento à Polícia Civil, o autor do tiro confessou autoria, mas alegou legítima defesa. Ele relatou que Baldi fez ameaças e um movimento brusco, por isso sacou o revólver. Macedo ainda afirma que o tiro foi acidental. Ele responde ao processo em liberdade.