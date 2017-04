Frei Jaime Bettega 22/04/2017 | 09h00 Atualizada em

Bom Dia! O sábado decidiu chegar... ele tem um toque de mansidão, uma boa dose de suavidade... A leveza do sábado diminui o ritmo dos passos, abre espaço para que a vida seja sentida com maior profundidade. Viver é muito bom!

"Ame hoje, fale hoje, demonstre hoje, abrace hoje, responda hoje. A vida é um sopro."

O modo adequado de lidar com o tempo é um aprendizado sem fim. Normalmente há uma grande facilidade em deixar para depois ou para amanhã. O hoje nem sempre é sentido e assumido como o dia mais favorável, a melhor jornada. Não resta dúvidas de que existe uma rapidez que vai acompanhando a existência. A vida é, de fato, um sopro.

Os anos passam sem a mínima percepção, os dias vão sendo somados sem que haja a noção do próprio envelhecimento. Por outro lado, de nada ajuda o excesso de preocupação em relação à passagem do tempo. O segredo está no sentido que cada um pode dar ao momento presente. Ao invés de adiar ou deixar para o amanhã, arregaçar as mangas e aproveitar o hoje para colocar tudo em dia. Quantas pessoas foram adiando e o amanhã acabou não se transformando em hoje. Em matéria de sentimentos e de expressão de carinho, normalmente há uma economia de palavras e de demonstração de afeto. Não são poucos os que se arrependeram de não terem expressado ternura naquele determinado momento. O amor acontece num tempo único: hoje.

As explicações posteriores não terão a força de reverter o cenário. Não viver bem o hoje é abrir espaço para a insatisfação. As palavras mais edificantes deveriam ser pronunciadas agora, as mais singelas demonstrações de amor também deveriam acontecer hoje. O melhor abraço só tem sentido se for dado agora. Não convém deixar o tempo passar. Que o amor inspire muita criatividade e desenvolva as melhores habilidades.

Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!