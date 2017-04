Morte de professor em Caxias do Sul alerta para os riscos na hora de colher pinhão 

Colheita fatal 23/04/2017 | 19h56 Atualizada em

Com o início da colheita do pinhão, aumentam os riscos de acidentes envolvendo a escalada de pinheiros e até mesmo com choques elétricos. Na madrugada de ontem, o professor aposentado Aleixo Vieceli, 61 anos, morreu ao tentar retirar pinhão, no interior de Vila Oliva, em Caxias. O idoso teria usado uma haste de metal para derrubar a pinha e sofrido uma descarga elétrica ao encostar o objeto em fios de alta tensão.

Vieceli sofreu uma descarga elétrica e morreu antes de receber socorro. Segundo o Corpo de Bombeiros, casos como o de Aleixo são atípicos, pois em geral os fios de alta tensão são instalados em locais com a ausência de árvores. Mas é preciso ficar atento ao uso de materiais metálicos ou condutores de energia. A maior possibilidade ainda é a de queda de pinheiros, que geralmente têm altura que varia de 10 a 30 metros.

Em maio do ano passado, Sergio Galle, 44, tentava apanhar pinhões no topo de uma araucária, no interior de São Francisco de Paula, quando caiu e morreu.De acordo com o experiente sargento dos bombeiros Daltro Pedot, subir em árvores exige muita habilidade quando se usava apenas a força dos braços e das pernas. Caso contrário, é necessário equipamentos.

Um dos parâmetros para fazer a retirada dos pinhões com segurança é a Norma Regulamentadora (NR) 35 do Ministério do Trabalho, que rege a atividade em grandes alturas para empregados e empregadores, cuidados que podem ser observados também por leigos. A norma prescreve o uso de luvas, cintos de segurança calçados e roupas adequadas. Porém, como muitos desses materiais não estão presentes no dia a dia da maioria das pessoas, vale buscar o auxílio de corda, de uma escada amarrada ao tronco e apoios secundários. Outra dica importante: nunca ir sozinho para esse tipo de atividade. Na semana passada, a aposentada Nair Masotti Broliato, 88 anos, saiu da chácara da família para catar pinhão e se perdeu na mata. Ela só foi localizada na tarde seguinte.

Apreço pela área rural

Aleixo Vieceli morreu eletrocutado em Vila Oliva, na madrugada deste domingo Foto: Facebook / Reprodução

Além de ter fundado o Grupo Limpare, empresa que prestava serviços de limpezas, e atuar como professor de Administração durante 17 anos, Aleixo Vieceli sempre esteve envolvido com trabalhos na área rural. Segundo a família, ele gostava de fazer plantios e costumava sempre buscar pinhão quando a época da colheita começava. Foi dessa forma que perdeu a vida, na madrugada de ontem. A família, ao perceber sua demora, entrou em contato com a polícia, que o encontrou já sem vida, sobre os galhos de uma árvore. Vieceli será cremado hoje, a partir das 10h, no Memorial Crematório São José.

PREVINA-SE

O Corpo de Bombeiros recomenda alguns cuidados que podem prevenir acidentes na colheita do pinhão:

- Observe se existe fiação de energia sobre ou perto da árvore.z Isole e sinalize o local da colheita.

- Não use nenhum tipo de material metálico. Alguns lugares são extremamente altos e exigem um auxílio de varas. Como o metal é um condutor de energia, o risco de choques é grande. Apesar de não ser tão boa condutora de energia quanto o metal, a madeira úmida ou verde traz riscos de descargas elétricas.

- Fique atento ao clima. Pinheiros e as próprias varas de coleta podem atrair raios.

- Verifique o risco de queda de materiais. É perigoso, por exemplo, subir em árvores portando materiais como tesouras, canivetes, que podem atingir pessoas que estão no solo.

- Subir em árvores não é indicado para idosos ou para pessoas em condições físicas desfavoráveis.

- Esteja acompanhado. Uma segunda pessoa no local pode ajudar a evitar um acidente, ou, ao menos, socorrer a vítima.